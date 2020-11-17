Linet gittiği mekanda olay çıkardı

Linet ile menajeri Kuruçeşme'deki bir mekanda büyük kavgaya tutuştu.

Şarkıcı Linet ile menajeriyle önceki gece bir araya geldi. Uzun yıllardır birlikte çalışan ikili, Kuruçeşme'deki bir kafede buluştu. Sohbet sırasında ortam bir anda gerildi. İddiaya göre menajeri şarkıcıya hakaret içeren sözler söyledi.

MASAYI DEVİRDİ

Kendine hakim olamayan 45 yaşındaki şarkıcı da masada ne var ne yoksa devirdi. Menajeri, mekanı bağıra bağıra terk ederken Linet'i sakinleştirmek ise mekan görevlilerine düştü.

İkilinin kavgasını gören diğer müşteriler şoka girerken, Linet gözü yaşlı şekilde evine döndü.