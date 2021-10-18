Linet: İsrail'de şu an asker kaçağıyım

İsrailli şarkıcı Linet, Yeşilköy'de sahne aldığı mekan sonrası samimi açıklamalarda bulundu. Linet, "Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye'ye geldim" dedi.

Ünlü şarkıcı Linet, önceki gün Yeşilköy’de açılan bir mekanda bir konser verdi.

İsrail'den özel uçakla gelen hayranlarına güzel bir gece yaşatan Linet, kendisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Linet, İsrail'de doğduğunu ve 5 yaşından beri şarkı söylediğini belirtti.

"İSRAİL'DE DOĞSAM DA TÜRK BAYRAĞINI VE MÜZİĞİNİ HER YERDE GURURLA TAŞIYORUM"

"Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum." diyen Linet, İsrail'de asker kaçağı olduğunu söyledi.

"BİR TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI KIZIYIM"

Açıklamalarına devam eden ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım.





"OKUL BİTTİ ASKERLİK VAKTİ DEDİLER"

Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler.

"ASKER KAÇAĞIYIM"

Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim."