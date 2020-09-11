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- Linet, kız arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda gezdi
Linet, kız arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda gezdi
Ünlü şarkıcı Linet, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 11:43
Şarkıcı Linet, önceki gün dört kadın arkadaşıyla birlikte Nişantaşı’nda objektife yansıdı.
Önce City’s AVM’de yemek yiyen grup, ardından lüks mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
"HASRET GİDERDİK"
Şarkıcı, “Nişantaşı’nın tozunu atmaya geldik. Uzun zamandır bir araya gelemediğim arkadaşlarımla buluşup hasret giderdik” dedi.