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    Linet, Photoshop'u abarttı

    Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 08:30
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    Linet, Photoshop'u abarttı

    Yoğun bir yaz sezonu geçiren şarkıcı Linet, mavi tura çıktı. Linet, çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

    GÖBEK DELİĞİNİ YOK ETTİ

    Linet'in paylaşımlarındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Daha önce birçok kez Photoshop haberleriyle gündeme gelen şarkıcının fotoğraflarına göbek deliğinin olmaması gözlerden kaçmadı.

    Takipçileri, Linet'e "Photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı.

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