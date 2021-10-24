Linet'i dinlemeye giden Aslı Şen'den tepki: Neden star olamadığını anladık

Linet'i dinlemeye giden ve sahnedeki tavrından rahatsız olan Aslı Şen, sosyal medyadan açıklama yaptı. Şen, "Neden star olamadığını bu akşam anladık. Kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin" dedi.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden birisi olan Aslı Şen, dün akşam Linet'i dinlemeye gitti.

6 kadın arkadaşıyla Linet'in sahnesine giden Şen, program bitmeden mekandan ayrıldı.

Mekandan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen, Linet'in kendisine selam vermediğini söyledi.

Şen'in sert açıklamaları sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken, Linet ise Instagram'dan konuya ilişkin açıklama yaptı.

ASLI ŞEN'DEN LİNET'E SERT TEPKİ

Aslı Şen sosyal medya hesabından Linet'i paylaşarak, "Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin." dedi.

"TAVRI NEDENİYLE MASAMIZI ERKENDEN TERK ETTİK"

Bu açıklama ile kalmayan Şen yaptığı ikinci paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Yıllardır canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabımuaşeret gereği sanatçı, özellikle ön masalara (ki bence tüm salona demeli) gözünün ucuyla olsa bile saygıdan bir selam verir.

Dün gece sanatçımız 6 kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. 2 sene önce Bodrum People'da da yapmıştı, herhalde ben yanlış anladım demiştim.

Dün gece yine aynı şey olunca anladım hanımefendinin tarzından. Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik.

Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi, Sezen Aksu'yu izlemesinin öneririm. Starlık sadece ses ile olmuyor maalesef."





LİNET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından açıklama yapan Linet, "Dün akşam konserimde sahneye çıktığım anda en önden en arka masalara kadar beni dinleme lütfunda bulunan tüm değerli misafirlerimizi kucaklayarak, selamladım.

Özelimde tanıdığım tüm dostlarım ve beni izlemeye gelen değerli konuklarım benim için aynı kıymettedir.

Bahsi geçen hanımefendilere ve değerli tüm misafirlerimize beni onurlandırdıkları için teşekkürlerimi sunarım. Sevgilerimle." dedi.