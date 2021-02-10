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    Linet'ten Bülent Serttaş'a: Güzele bakmak sevaptır

    Linet, geçtiğimiz hafta 'İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş’ın; Didem Kınalı dans ederken kafasını çevirmesini değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 08:08
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    Linet'ten Bülent Serttaş'a: Güzele bakmak sevaptır

    Şarkıcı Linet, önceki gün Youtube’da kendi kanal için bir çekim gerçekleştirdi.

    Kıyafetlerle yaklaşık 18 saat süren bir sahne yapan şarkıcı, 'İbo Show'a programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş hakkında da konuştu.

    "KÖTÜ NİYETLE YAPILMIŞ"

    Şarkıcı, konuyla ilgili; "Herkesin bakış açısı farklıdır. Ben kötü niyetle yaptığına inanmıyorum.

    Hem güzele bakmak sevaptır. O sevaba girmek istemediyse onun bileceği iş" diyerek, esprili bir yanıt verdi.

    Linet ten Bülent Serttaş a: Güzele bakmak sevaptır #1

    Linet ten Bülent Serttaş a: Güzele bakmak sevaptır #2

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