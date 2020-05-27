Linet'in en son hali

Ünlü şarkı Linet'i görenler tanımakta zorlanıyor.

Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen en son kalçasını büyüten şarkıcı Linet, bayram için özel fotoğraf paylaştı.

Linet'in ’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, takipçilerini şaşırttı.

TANIYAMADILAR

Ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanan birçok kişi, fotoğrafın altına “Bu kadın Linet mi?”, “Ne kadar değişmiş” şeklinde yorumlar yazdı.

"SES YETMİYOR"

Linet, “Yüzünüzü estetik mi yaptırdınız?” sorusuna yanıt vermek istemedi: “Güzel sesli olmak yetemiyor. Kadınsan bela. Sadece bunu söyleyebilirim. Bu konuda başka bir şey söylemek istemiyorum.”





Linet'in eski hali



