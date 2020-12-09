Lori Loughlin'in kızı Olivia Jade, üniversiteye kayıt skandalında özür diledi

ABD'deki skandalda Olivia Jade, yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Jade, "Yüzümüze gözümüze bulaştırdı." dedi.

Full House adlı dizinin yıldızı Lori Loughlin ve eşi Mossimo Giannulli, kızlarının iyi bir üniversiteye kabul edilmeleri için 500 bin dolar rüşvet vermekten 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'li oyuncu, ayrıca 150 bin dolar para cezası ve 100 saat kamu hizmetinde çalışma cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

KIZI KONUŞTU

Çiftin kızı Olivia Jade Giannulli, uzun süren sessizliğini katıldığı bir televizyon programında bozdu.

"ÜZGÜNÜM, YANLIŞ OLDUĞUNU ANLADIM"

"Hatamdan ders almak istiyorum." diyen 21 yaşındaki Giannulli, "Üzgünüm, neyin yanlış olduğunu anladım." ifadesini kullandı.

500 BİN DOLAR RÜŞVET

Loughlin-Giannulli çifti, sporcu olmayan iki kızını Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne kürekçi olarak kaydettirmek üzere 500 bin dolar rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Loughlin, kocası ve Desperate Housewives'ın yıldızı Felicity Huffman da dahil olmak üzere onlarca tanınmış kişi, skandaldaki rolleri nedeniyle mahkemelik oldu.

30'DAN FAZLA VARLIKLI AİLE SKANDALA KARIŞTI

30'dan fazla varlıklı ebeveynin, çocuklarını seçkin üniversitelere yerleştirmek için önemli miktarda rüşvet ödediği tespit edildi.

Loughlin, Olivia Jade ve 21 yaşındaki diğer kızı Isabella için yaptığı ödemeyi itiraf etti.

ANLAŞMALARI KAYBETTİ, OKULDAN AYRILDI

BBC News'in haberine göre, sosyal medyada fenomeni olan Olivia Jade, rüşvet skandalının ortaya çıkmasının ardından marka anlaşmalarını kaybetti, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden ayrıldı.

56 yaşındaki Loughlin, 2 aylık hapis cezasına Kaliforniya'daki bir hapishanede geçen ekim ayında başlarken, birkaç hafta içinde serbest kalacağı belirtildi.

57 yaşındaki moda tasarımcısı Mossimo Giannulli ise geçen ay 5 hafta kalacağı hapishaneye gönderildi.

"DİĞERLERİ DE AYNISINI YAPTI"

Jade, koronavirüs salgını döneminde karantina kısıtlamaları nedeniyle ailesiyle konuşamadığını söyledi.

21 yaşındaki fenomen, başlangıçta ebeveynlerinin yasayı çiğnediğini fark etmediğini, çünkü diğer öğrencilerin ebeveynlerinin de aynı şeyi yaptığını bildiğini ifade etti.

"YÜZÜMÜZE GÖZÜMÜZE BULAŞTIRDIK"

Ailesinin skandaldaki rolü için özür dileyen Jade, "Kendimi mağdur etmeye çalışmıyorum. Merhamet istemiyorum. Merhameti hak etmiyorum. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık." dedi.