LP'den 'Love you Turkey' paylaşımı ABD'li şarkıcı LP, konser için Antalya'ya geldi. Belek'te bu gece konsere çıkmaya hazırlanan LP, sosyal medya hesabından 'Love you Turkey' paylaşımı yaptı.

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DHA

42 yaşındaki ABD'li pop/rock şarkıcısı Laura Pergolizzi’nin sahne adıyla LP’nin bu akşam Antalya’nın Belek ilçesinde konseri var.

Kente gelen şarkıcı, turizm cennetine hayran kaldı.

Antalya'dan paylaşım yaptı

'Lost on You', 'Girls Go Wild' ve 'Into the Wild' gibi hit şarkılarıyla dünya çapında büyük başarı elde eden İtalya kökenli söz yazarı, 5 yıldızlı bir otelde sevenleri ile buluşacak.

LP, Antalya'da olduğunu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Seni seviyorum Türkiye"

Konakladığı otelde denize karşı çektiği videoyu paylaşan LP, “Love you Turkey. See you tonigt: Seni seviyorum Türkiye. Bu akşam görüşürüz” notunu düştü.

Paylaşım, kısa sürede etkileşim aldı.