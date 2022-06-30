Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas, 4'üncü kez evlendi. Müstakbet eşi Merve Sakallı'nın 35 yaşında olduğu biliniyor.

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas, 4'üncü kez evlendi.

1945 doğumlu Arkas bu kez hayatını, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile birleştirdi.

Arkas Bağları'nda evlendiler

Çiftin düğünleri 25 Haziran günü, İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Arkas Bağları'nda gerçekleşti.

Lucien Arkas'ın nikah şahitliğini Fransa Büyükelçisi Herve Magro, müstakbel eşinin şahitliğini de Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak gerçekleştirdi.

Butik otel aldılar

Edinilen bilgilere göre çiçeği burnunda çift, nikah merasimi öncesinde Alaçatı'da bir butik otel açılışına imza attı. Otelin işletmesini ise Merve Sakallı'nın yürüteceği düşünülüyor.

Lucien Arkas'ın evlilikleri

Bir diğer yandan Lucien Arkas'ın ilk eşi ve çocuklarının annesinin hayatını kaybettiği, ikinci eşi ile boşandığı, üçüncü eşi ile de bir çocukları dünyaya geldikten sonra boşandıkarı biliniyor.