Petrol
112.6
0.13%
Euro
17.4275
0.23%
Dolar
16.6679
0.18%
Altın
972.83
-0.02%
Borsa
2417
0.62%
Bitcoin
324.435
-4.00%
BTXN Coin
6.68
-2.05%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

    Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas, 4'üncü kez evlendi. Müstakbet eşi Merve Sakallı'nın 35 yaşında olduğu biliniyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi

    Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas, 4'üncü kez evlendi.

    1945 doğumlu Arkas bu kez hayatını, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile birleştirdi.

    Arkas Bağları'nda evlendiler

    Çiftin düğünleri 25 Haziran günü, İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Arkas Bağları'nda gerçekleşti.

    Lucien Arkas'ın nikah şahitliğini Fransa Büyükelçisi Herve Magro, müstakbel eşinin şahitliğini de Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak gerçekleştirdi.

    Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi #1

    Butik otel aldılar

    Edinilen bilgilere göre çiçeği burnunda çift, nikah merasimi öncesinde Alaçatı'da bir butik otel açılışına imza attı. Otelin işletmesini ise Merve Sakallı'nın yürüteceği düşünülüyor.

    Lucien Arkas'ın evlilikleri

    Bir diğer yandan Lucien Arkas'ın ilk eşi ve çocuklarının annesinin hayatını kaybettiği, ikinci eşi ile boşandığı, üçüncü eşi ile de bir çocukları dünyaya geldikten sonra boşandıkarı biliniyor.

    Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi #2

    Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi #3

    Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi #4

    Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi #5

    Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi #6

    Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlendi #7


    İlginizi Çekebilir

    Ayçiçek yağının ton fiyatı 1500 dolara indi
    Gündem

    Ayçiçek yağının ton fiyatı 1500 dolara indi

    2022 yılı ek bütçesi TBMM'de kabul edildi
    Ekonomi

    2022 yılı ek bütçesi TBMM'de kabul edildi

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir