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    Mabel Matiz kız arkadaşıyla kameralara yakalandı

    Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla görüldü. Matiz hayranlarına yakında yeni albümün çıkacağının da müjdesini verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 05:01
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 05:04
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    Mabel Matiz kız arkadaşıyla kameralara yakalandı

    Türk şarkıcı ve söz yazarı Mabel Matiz, kız arkadaşıyla gezerken Cihangir'de objektiflere takıldı.

    KIZ ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

    Kameraların kendisine yaklaştığını gören Matiz, "Arkadaşlar çekmeseydiniz keşke, çok utandım" ifadelerini kullandı.

    36 yaşındaki müzisyen sevenlerine de yeni albümün sinyallerini verdi.

    "YENİ ALBÜM YAKINDA"

    Konserlerini tamamladığını aktaran Matiz, "Yeni albümüm yakında piyasaya çıkacak" dedi.

    Kısa süren sohbetin ardından yürümeye devam İkilinin, eğlenceli halleri ise gözlerden kaçmadı.

    Mabel Matiz kız arkadaşıyla kameralara yakalandı #1

    Mabel Matiz kız arkadaşıyla kameralara yakalandı #2

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