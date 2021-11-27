Mabel Matiz, memleketine gitti

Memleketi Mersin’e giderek ailesini ziyaret eden Mabel Matiz’in annesine olan benzerliği şaşırttı. Ziyaretine ilişkin paylaşımlar yapan şarkıcıya beğeni yağdı.

Asıl adı Fatih Karaca olan şarkıcı Mabel Matiz, 2018 yılında yayınladığı albümüne adını verdiği annesi Maya ile bir araya geldi.

Memleketi Mersin’e giden şarkıcı buraları gezdi, birkaç günlük ara tatilinin keyfini sürdü.

Matiz, ziyaretine ilişkin 'Ana yurdum ekspres' notunu düştüğü fotoğraf karelerini, Instagram hesabındaki takipçileriyle paylaştı.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTTI

Annesi ile olduğu kareyi beğeniye sunan Matiz’e beğeni yağdı.

Benzerlikleri dikkat çeken anne ve oğul için “maşallah” yorumları yapıldı.