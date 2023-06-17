Mabel Matiz ve Melike Şahin’in konserleri iptal edildi Denizli Büyükşehir Belediyesi, LGBTİ destekçileri olan Mabel Matiz ve Melike Şahin’in konserlerini iptal etti.

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Geçtiğimiz hafta yapılan Elle Style Awards Ödül Töreni’nde skandallar birbirini kovaladı.

Önce oyuncu Eda Ece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek veren depremzedeleri hedef aldı, alaycı bir konuşma yaptı.

Ardından da sırasıyla sahneye çıkan Mabel Matiz ve Melike Şahin, LGBTİ sapkınlığını savundu.

LGBT destekçileri

Törende konuşan Mabel Matiz, aldığı ödülü LGBTİ topluluğuna armağan etti.

Siyasi mesaj verme çabasına bürünen Melike Şahin de “Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar… İncinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ödülümü, hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum.” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi iptal etti

Bu sözler, büyük tepki çekerken; anlamlı duruş sergileyen belediyelere bir yenisi daha eklendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Matiz ve Şahin’in konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruda, “19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu’nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir.” denildi.

Bursa da etmişti

Hatırlanacağı gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi de 22 Temmuz’da Kültürpark’ta sahneye çıkması planlanan Melike Şahin’in konserini iptal etmişti.