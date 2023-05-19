Mabel Matiz'in gerçek mesleği Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in esas mesleği ortaya çıktı.

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Çıktığı günden beri şarkılarıyla geniş kitlelere hitap eden başarılı şarkıcı Mabel Matiz, son dönemin popüler isimlerinden.

Yıllar öncesinden kalma bir fotoğrafı ortaya çıkan ünlü sanatçı, eski halleri ve mesleğiyle duyanları şoke etti.

Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun

Ünlü şarkıcının, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olduğu ve asıl mesleğinin diş hekimliği olduğu ortaya çıktı. Küçük yaşlardan itibaren söz yazarlığı ve müzikle de uğraşan şarkıcı, diş hekimliği okumuş olsa da müzisyenliği seçmiştir.