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Macaulay Culkin, baba oldu
Efsane 'Evde Tek Başına' serisinin yıldızı Macaulay Culkin ve oyuncu Brenda Song'un ilk çocukları dünyaya geldi.
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 07:45
1990'da vizyona giren 'Evde Tek Başına' adlı film serisinde canlandırdığı "Kevin" karakteri ile ünlenen Macaulay Culkin ve sevgilisi Brenda Song, ilk çocuklarına kavuştu.
Anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin oğulları 5 Nisan'da dünyaya geldi.
ABLASININ ADINI VERDİ
40 yaşındaki oyuncu, bebeğine 2008 yılında Los Angeles'ta yaşanan bir trafik kazasında yaşamını yitiren ablası Dakota Culkin'in adını verdi.