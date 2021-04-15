Euro
9.6856
0.03%
Dolar
8.0832
0.15%
Altın
452.12
0.4%
Borsa
1.409
0%
Bitcoin
509.250
-1.00%
EXEN Coin
27.27
5.61%
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Macaulay Culkin, baba oldu

    Efsane 'Evde Tek Başına' serisinin yıldızı Macaulay Culkin ve oyuncu Brenda Song'un ilk çocukları dünyaya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 07:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Macaulay Culkin, baba oldu

    1990'da vizyona giren 'Evde Tek Başına' adlı film serisinde canlandırdığı "Kevin" karakteri ile ünlenen Macaulay Culkin ve sevgilisi Brenda Song, ilk çocuklarına kavuştu.

    Anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin oğulları 5 Nisan'da dünyaya geldi.

    ABLASININ ADINI VERDİ

    40 yaşındaki oyuncu, bebeğine 2008 yılında Los Angeles'ta yaşanan bir trafik kazasında yaşamını yitiren ablası Dakota Culkin'in adını verdi.

    Macaulay Culkin, baba oldu #1Macaulay Culkin, baba oldu #2Macaulay Culkin, baba oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir