MacKenzie Scott, ikinci eşi Dan Jewett'ten boşanıyor

Daha önce Bezos'tan boşanan Scott, sonrasında gerçekleştirdiği evliliği de noktalamaya hazırlanıyor.

Amerikalı milyarder iş insanı Jeff Bezos ile olan evliliğini bitiren MacKenzie Scott, eski fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendi.

Ancak Scott'un Jewett ile birlikteliği uzun sürmedi.

İkinci kocasından boşanıyor

52 yaşındaki Scott, iki yıldan az süren bir evlilikten sonra ikinci kocası Jewett'e boşanma davası açtı.

New York Times tarafından elde edilen belgelere göre, Jewett boşanmaya itiraz etmedi. Mal paylaşımının, daha önce evlilik sözleşmesiyle belirlendiği kaydedildi.

Geçen yıl sessizce evlendiler

Mart 2021'de sessiz sedasız evlenen çiftin arasında yaşanan sorunlar, ilk olarak fen bilgisi öğretmeninin adının Scott'un hayırseverlik vaatleri arasından aniden kaybolmasıyla ortaya çıktı.

Net serveti 27,8 milyar dolar

Boşanma kararı, Scott ve eski eşi Bezos'un 25 yıllık evliliğin ardından ayrıldıklarını açıklamasından 3 yıl sonra geldi.

Bloomberg verileri, MacKenzie Scott'un net servetinin 27,8 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor.