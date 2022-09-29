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    MacKenzie Scott, ikinci eşi Dan Jewett'ten boşanıyor

    Daha önce Bezos'tan boşanan Scott, sonrasında gerçekleştirdiği evliliği de noktalamaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 10:40
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    MacKenzie Scott, ikinci eşi Dan Jewett'ten boşanıyor

    Amerikalı milyarder iş insanı Jeff Bezos ile olan evliliğini bitiren MacKenzie Scott, eski fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendi.

    Ancak Scott'un Jewett ile birlikteliği uzun sürmedi.

    İkinci kocasından boşanıyor

    52 yaşındaki Scott, iki yıldan az süren bir evlilikten sonra ikinci kocası Jewett'e boşanma davası açtı.

    New York Times tarafından elde edilen belgelere göre, Jewett boşanmaya itiraz etmedi. Mal paylaşımının, daha önce evlilik sözleşmesiyle belirlendiği kaydedildi.

    Geçen yıl sessizce evlendiler

    Mart 2021'de sessiz sedasız evlenen çiftin arasında yaşanan sorunlar, ilk olarak fen bilgisi öğretmeninin adının Scott'un hayırseverlik vaatleri arasından aniden kaybolmasıyla ortaya çıktı.

    Net serveti 27,8 milyar dolar

    Boşanma kararı, Scott ve eski eşi Bezos'un 25 yıllık evliliğin ardından ayrıldıklarını açıklamasından 3 yıl sonra geldi.

    Bloomberg verileri, MacKenzie Scott'un net servetinin 27,8 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor.

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