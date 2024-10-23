Madonna çıplak halde yemek yedi! Görüntüleri sosyal medyada tepki aldı

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl bilinci kapalı halde bir otel odasında bulunan ve yoğun bakımda ciddi bakteriyel enfeksiyon tedavisi gören Madonna, ölümden dönmüştü.

Geçtiğimiz ay kardeşi Christopher Ciccone'yi kaybeden Madonna, görünen o ki zor günleri atlattı.

Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Madonna paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÜSTSÜZ YEMEK YEDİ

Madonna, Instagram'ına yüklediği bir dizi müstehcen yeni fotoğrafla gündeme geldi.

Görüntülerde, 66 yaşındaki süperstar, bir otel ya da evlerinden birinin boş odası gibi görünen bir yerde üstsüz yemek yerken görülüyor.

Karelerde çıplak bir şekilde görünen Madonna, çeşitli göz alıcı aksesuarlar taktı. Dünyaca ünlü şarkıcı, bir yandan yemek yedi bir yandan göğüslerini peçeteyle kapattı.

Madonna'nın paylaştığı kareler tepki aldı.