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Dünya yıldızı Madonna, geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkuttu.

64 yaşındaki ABD’li şarkıcı Madonna, evinde bilinci kapalı şekilde bulundu.

Yardım ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle septik şoka girmekten kurtarılmış ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığı öğrenilen şarkıcı yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Ardından taburcu edilerek tedavisine evden devam edildi. Şimdilerde iyileşen pop yıldızı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İkonik şarkıcı, dans ettiği videosunu paylaşarak ‘iyileşiyorum’ mesajı verdi.

Öte yandan paylaşımına şu notu ekledi:

Vücudumu hareket ettirebilmek ve biraz dans edebilmek beni dünyanın en şanslı yıldızı gibi hissettiriyor!

Tüm hayranlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim!

Siz de benim şanslı yıldızlarım olmalısınız!

Ve benim 40. yaş günün kutlu olsun. İlk albüm.