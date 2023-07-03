Madonna, Katy Perry'li projesini gizledi Pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Madonna'nın yoğun bakıma alınmadan saatler önce, bir başka ünlü sanatçıyla gizli projesini hayata geçirmekte olduğu öğrenildi.

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New York'taki evinde fenalaştıktan sonra ağır bir bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan ve entübe edilen dünyaca ünlü Madonna birkaç gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.

Sağlık durumunun ciddi

ABD medyası, taburcu edilmesine rağmen Madonna'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktarmıştı.

Katy Perry ile şarkı kaydetti

Ünlü sanatçı hastalanmadan önce, yaklaşan dünya turnesi için prova yapıyordu. 15 Temmuz’da başlaması planlanan turnesi ve diğer projeleri belirsiz bir süreye kadar ertelendi. Ancak Madonna'nın hastalanma sürecinde, gizli tuttuğu başka bir önemli müzik olayının içinde olduğu da öğrenildi. Madonna'nın, otel odasında tepkisiz halde bulunmasından saatler önce Katy Perry ile şarkı kaydettiği öne sürüldü.

Madonna'nın 35 şehri kapsayan dünya turnesi için günde 12 saat çalıştığı belirtildi. Kaynaklar, ünlü sanatçının şovunu mükemmelleştirmek için her şeyini ortaya koyduğunu söyledi.