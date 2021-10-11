Madonna: Kendimi öldürmek istedim

Madonna, yıllar önce 'Matrix' ve 'Batman' film serilerinde kendisine teklif edilen rolleri geri çevirdiği için pişman olduğunu itiraf etti.

Dünyaca ünlü yıldız Madonna, konuk olduğu programda yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. Programda şarkıcıya, ilk olarak 1992 yapımı 'Batman Dönüyor'da (Batman Returns) kendisine teklif edilen 'Kedi Kadın' rolünü reddetmesi soruldu.

63 yaşındaki Madonna, her ne kadar bu kararından pişmanlık duysa da kendisini asıl rahatsız edenin 'Matrix'te oynamama tercihi olduğunu söyledi. ABD'li pop yıldızı, programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"PİŞMANIM"

"Kedi Kadın'ı geri çevirdiğim için pişmanım! Bu epey şiddetliydi. Ayrıca 'Matrix'te de bir rolü geri çevirdim, buna inanabiliyor musun? Kendimi öldürmek istedim! Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri... İçimdeki ufacık bir parça hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor."



