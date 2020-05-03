Madonna koronavirüsü yendi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, koronavirüsü yendiğini duyurdu.

Amerikalı şarkıcı Madonna, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Koronavirüs testi yaptırdığını belirten Madonna, test sonucunun negatif çıktığını, kanında antikor tespit edildiğini açıkladı.

"KORONAVİRÜS HAVASI SOLUYACAĞIM"

'Karantina günlükleri, no: 14' adını verdiği bir videoyu paylaşan ve bir daktilo başında otururken görülen Madonna, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki gün test yaptırdım ve antikorlara sahip olduğumu öğrendim. Bu yüzden yarın arabamla uzun bir yolculuğa çıkacağım. Camı açacağım ve koronavirüs havası soluyacağım. Umarım güneş parlıyordur."