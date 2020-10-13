Madonna saç rengini değiştirdi

Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan ABD'li şarkıcı, takipçilerini ikiye böldü.

Dünyaca ünlü pop star Madonna, tarz değişikliğine gitti.

Sık sık estetik operasyon yaptıran şarkıcı, bu kez saç rengini değiştirdi.

PEMBEYE BOYATTI

Madonna, pembeye boyattığı saçlarını sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın ardından en çok dikkat çeken detay ise şarkıcının yüz şekli oldu.

TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

Madonna'nın yeni hali takipçilerini ikiye böldü.

Kimileri, "Bu üzücü, sana neler oluyor?" derken, kimisi ise Madonna'nın bu görüntüsünün efektlerden kaynaklandığını söyledi.