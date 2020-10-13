Dolar
7.9157
0.3409%
Euro
9.3099
-0.2485%
Altın
1893.06
-1.5513%
Borsa
1173.16
-0.4404%
G. Altın
483.291
-0.8831%
Bitcoin
90190.57
-0.8893%
EXEN Coin
12.49
-2.91%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Madonna saç rengini değiştirdi

    Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan ABD'li şarkıcı, takipçilerini ikiye böldü.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 16:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Madonna saç rengini değiştirdi

    Dünyaca ünlü pop star Madonna, tarz değişikliğine gitti.

    Sık sık estetik operasyon yaptıran şarkıcı, bu kez saç rengini değiştirdi.

    PEMBEYE BOYATTI

    Madonna, pembeye boyattığı saçlarını sosyal medyada paylaştı.

    Paylaşımın ardından en çok dikkat çeken detay ise şarkıcının yüz şekli oldu.

    TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

    Madonna'nın yeni hali takipçilerini ikiye böldü.

    Kimileri, "Bu üzücü, sana neler oluyor?" derken, kimisi ise Madonna'nın bu görüntüsünün efektlerden kaynaklandığını söyledi.

    Madonna saç rengini değiştirdi #1

    Madonna saç rengini değiştirdi #2

    Madonna saç rengini değiştirdi #3

    Madonna saç rengini değiştirdi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir