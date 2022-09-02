Madonna: Seks bağımlılığım var

Daha önce iki kere nikah masasına oturan 64 yaşındaki şarkıcı, evliliklerinden pişmanlık duyduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, hayranlarından gelen 50 soruyu cevapladı. Sorulara bir video ile cevap veren Madonna yine gündem oldu. Madonna, yaptığı evliliklerden pişman olduğunu ancak seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.

Madonna, her iki evliliğinden de pişmanlık duyduğunu ancak seks takıntısı ile teselli bulduğunu itiraf etti.

Hayatında en büyük pişmanlığı sorulan Madonna, “Evlenmek, hem de iki kez.” yanıtını verdi.

6 çocuğu var

Ünlü yıldız, ilk evliliğini Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn ile 1985-1989 yılları arasında gerçekleştirmişti.

Madonna, daha sonra 'Sherlock', 'Snatch' ve 'The Man from U.N.C.LE' gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında nikah masasına oturmuştu. Rocco ve David adında iki çocukları bulunan çift, 2008'de boşanmştı.

Ünlü ismin; Lourdes, Stella, Mercy ve Estere adında dört çocuğu daha bulunuyor.