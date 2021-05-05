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    Madonna, sevgilisi Ahlamalik Williams'la yürüyüşte

    62 yaşındaki şarkıcı Madonna, 27 yaşındaki sevgilisiyle el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 16:19
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    Madonna, sevgilisi Ahlamalik Williams'la yürüyüşte

    Dünyaca ünlü pop star Madonna'nın, kendinden 35 yaş küçük yedek dansçısı Ahlamalik Williams'la olan birlikteliği tam gaz devam ediyor.

    EL ELE DOLAŞTILAR

    İkili, Amerika sokaklarında el ele yürüyüşe çıktı.

    Yaş farklıyla gündeme gelen çiftin o anları ise objektiflere yansıdı.

    Madonna, sevgilisi Ahlamalik Williams la yürüyüşte #1

    Madonna, sevgilisi Ahlamalik Williams la yürüyüşte #2

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