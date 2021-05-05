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- Madonna, sevgilisi Ahlamalik Williams'la yürüyüşte
Madonna, sevgilisi Ahlamalik Williams'la yürüyüşte
62 yaşındaki şarkıcı Madonna, 27 yaşındaki sevgilisiyle el ele yürüyüş yaparken görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 15:12
- Güncelleme : 05.05.2021 - 16:19
Dünyaca ünlü pop star Madonna'nın, kendinden 35 yaş küçük yedek dansçısı Ahlamalik Williams'la olan birlikteliği tam gaz devam ediyor.
EL ELE DOLAŞTILAR
İkili, Amerika sokaklarında el ele yürüyüşe çıktı.
Yaş farklıyla gündeme gelen çiftin o anları ise objektiflere yansıdı.