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    Madonna'nın gerçek hali

    'Pop müziğin kraliçesi' lakaplı Madonna, photoshop'suz görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 11:00
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    Madonna'nın gerçek hali

    Sosyal medyadaki fotoğraflarına yoğun filtre uygulamakla eleştirilen Madonna, geçtiğimiz haftalarda hayranlarından tepki görmüştü. Takipçileri, 63 yaşındaki popçunun 16 yaşında gibi göründüğünü söyleyerek topa tuttu.

    Doğal hali çok merak edilen Madonna, önceki gün oğlu Rocco Ritchie ile yemek çıkışı görüntülendi.

    ELLERİNİ BU DEFA GİZLEMEDİ

    Yoğun şekilde Instagram filtreleri ve photoshop kullanan Madonna’nın filtresiz hali, görenleri şaşırttı. Siyah bir güneş gözlüğü takan Madonna’nın elleri, yaşını ele verdi.

    Ünlü şarkıcının ellerindeki kırışıklıklar ve çizgiler dikkat çekti.

    Madonna nın gerçek hali #1

    Madonna nın gerçek hali #2

    Madonna nın gerçek hali #3

    Madonna nın gerçek hali #4

    Madonna nın gerçek hali #5

    Madonna nın gerçek hali #6

    Madonna nın gerçek hali #7

    Madonna nın gerçek hali #8

    Madonna nın gerçek hali #9

    Madonna nın gerçek hali #10


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