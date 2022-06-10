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    Madonna'nın kızı annesinden ilham alıyor

    Madonna'nın kızı Lourdes Leon paylaştığı son videosu akıllara annesini getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 07:19
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 07:20
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    Madonna'nın kızı annesinden ilham alıyor

    Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın 25 yaşındaki büyük kızı Lourdes Leon, annesine olan benzerlikleriyle oldukça dikkat çekiyor.

    Kariyer basamaklarını bir bir tırmanan Lourdes Leon de geçtiğimiz günlerde, içerisinde Megan Thee Stallion, Bella Hadid, Shalom Harlow ve Amber Valletta gibi isimlerin de olduğu dünyaca ünlü bir kozmetik markasının reklam projesinde yer aldı.

    Annesine benzetildi

    Klipte 25 yaşındaki model kameralara fildişi renginde bir elbisesi, topuklu ayakkabıları ve devasa büyüklükteki siyah halka küpeleriyle yansıdı. Kişisel sosyal medya hesabından reklam videosunu yayınlayan Lourdes Leon'un klipte giydiği kıyafetin 90'lı yıllarda annesinin sahnede kullandığı bir kostüme çok benzediği de görüldü.

    Madonna nın kızı annesinden ilham alıyor #1

    Kızına ilham oldu

    Beline kadar uzanan upuzun siyah saçlarıyla bir limuzinin üzerinde poz veren Lourdes Leon takipçileri tarafından büyük ilgi topladı. Madonna 1990 yılında çıktığı üçüncü konser turnesi 'Blonde Ambition World Tour'da bu kıyafeti tercih etmişti. Madonna'nın yıllar sonra kızına da ilham olduğunu düşünülüyor.

    Hatta kısa bir süre önce filmi çekilmesi planlanan Madonna'nın gençliğini kızının canlandırması bile konuşulmuştu.

    Madonna nın kızı annesinden ilham alıyor #2

    Madonna nın kızı annesinden ilham alıyor #3

    Madonna nın kızı annesinden ilham alıyor #4


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