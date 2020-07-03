Mahkeme belgelerinde Kraliyet'i zora sokacak ayrıntılar

Prens Harry'nin eşi, hamileliği döneminde basın karşısında korunmasız bırakıldığını iddia ediyor.

Meghan Markle, Londra merkezli DMG medyaya, kendisi hakkında olumsuz imaj oluşturan haberler nedeniyle dava açtı.

Markle'ın mahkeme belgelerindeki iddiaları, basına sızdı. Belgeler, İngiltere'nin gündemine oturdu.

"KRALİYET AİLESİ BENİ KORUNMASIZ BIRAKTI"

Prens Harry'nin 38 yaşındaki eşi, Kraliyet Ailesi'ni, hamileliği döneminde kendisini basının önünde korunmasız bırakmakla suçluyor.

İngiliz basınında konuyla ilgili yer alan yorumlarda, ortaya çıkan bilgilerin Kraliyet Ailesi'ni zora sokacağı belirtildi.

Markle, Archie'ye hamile olduğu dönemde hakkında çıkan haberler nedeniyle akıl sağlığının etkilendiğini, Prens Charles, Prens William ve Kate Middleton tarafından basın karşısında savunmasız bırakıldığını iddia ediyor.

ARKADAŞLARI DA ENDİŞELENDİ

Arkadaşlarının, Meghan Markle'ı daha önce böylesi bir durumda görmediği ve bundan dolayı hamilelik boyunca sağlığı konusunda endişeli oldukları kaydedildi.

Markle'ın arkadaşları, daha önce Harry-Meghan çiftinin Kraliyet'ten yeterli değeri görmediklerini savunmuştu.