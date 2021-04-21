Euro
9.8501
0.83%
Dolar
8.191
1.03%
Altın
467.82
0.86%
Borsa
1.347
-1.34%
Bitcoin
454.656
1.12%
EXEN Coin
25.90
-2.85%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Mahkeme Hadise'nin isteğini reddetti

    Hadise, Reza Zarrab'la kendisi hakkında çıkan haberleri kaldırtmak için avukatına talimat verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mahkeme Hadise'nin isteğini reddetti

    Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evliliğini bitirmek için Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

    "KOCAM BENİ ALDATIYOR"

    Gündeş, mahkemeye sunduğu dilekçesinde Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu söylemişti.

    Boşanma dilekçesindeki bu iddiadan sonra ise ünlü sanatçı Hadise'nin, o kadınlardan biri olduğu iddiası ortaya atılmış ve bu iddia bazı basın-yayın organlarında yer almıştı.

    HADİSE'NİN TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

    Hadise, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü şarkıcı çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellenmesini talep ederken hakimlik ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek talebi reddetti.

    Mahkeme Hadise nin isteğini reddetti #1

    Mahkeme Hadise nin isteğini reddetti #2

     

     

    Mahkeme Hadise nin isteğini reddetti #3

    Mahkeme Hadise nin isteğini reddetti #4

    Mahkeme Hadise nin isteğini reddetti #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir