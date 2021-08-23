Mahkeme Harika Avcı için ilan verdi

Yardımcısıyla mahkemelik olan Harika Avcı'yı mahkeme adreslerinde bulamadı.

Ünlü oyuncu Harika Avcı, 2021 yılı başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, yatağının altında sakladığı 1 milyon 568 bin liranın yardımcısı Sunay Yanmaz tarafından çalındığını iddia etti.

"İFTİRA"

Avcı’nın iddialarına göre, para kaybolduktan bir gün sonra hizmetçisi işe gelmemiş, parayı sorduğunda ise kendisine saldırmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sunay Yanmaz, parayı çalmadığını, Harika Avcı’nın kendisine iftira atarak üzerine saldırdığını söyledi.

BERAAT ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Yanmaz hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıtı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi davayı karara bağlayarak Yanmaz’ın beraatine karar verdi.

Mahkeme hiçbir adresinde bulamadığı Harika Avcı’ya ulaşabilmek için gazete ilanı vermeye karar verdi. Ünlü oyuncuya yardımcısının beraat ettiği Resmi Gazete’de yer alan ilanla duyuruldu.

HER ŞEYİNİ SATTI

Harika Avcı, geçen yıl Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamış, her şeyini satmıştı. Avcı’nın pansiyon parasını bile Avustralya’da yaşayan bir fanı ödemişti. Assolistlik yaptığı yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.