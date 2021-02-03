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    Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı

    Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, dün gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 07:25
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 07:29
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    Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı

    59 yaşındaki usta sanatçı omuz ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden yükselince eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

    "NAZAR DEĞDİ"

    Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.

    Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı #1

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