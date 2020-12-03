Haberler

Magazin Haberleri

Mahmut Tuncer papağanı ile halay çekti

Mahmut Tuncer papağanı ile halay çekti

Koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendisini evde karantinaya alan 59 yaşındaki türkücü, papağanı ile dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.