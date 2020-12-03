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    Mahmut Tuncer papağanı ile halay çekti

    Koronavirüs sebebiyle önlem amaçlı kendisini evde karantinaya alan 59 yaşındaki türkücü, papağanı ile dans ettiği anları takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 14:09
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 15:39
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    Mahmut Tuncer papağanı ile halay çekti

    Türkücü Mahmut Tuncer, sosyal medyayı salladı.

    Koronavirüs sebebiyle kendisini evde karantinaya alan 59 yaşındaki türkücü, papağanı ile halay çekti.

    “EN SONUNDA BULACAĞIMIZI BULDUK”

    O anları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Tuncer, yayınladığı gönderiye, "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk. Başlıyoruz..." notunu düştü.

    Mahmut Tuncer papağanı ile halay çekti İZLE

    “HALAYLAMA”

    Tuncer'in "Halaylama" adıyla yaptığı esprili paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    Mahmut Tuncer papağanı ile halay çekti #1

    Mahmut Tuncer papağanı ile halay çekti #2

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