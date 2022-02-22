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    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den tepki çeken açıklama

    Gizem Tuncer, verdiği son röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 06:59
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 07:51
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    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'den tepki çeken açıklama

    Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz yıl yaptığı sıkı diyetle 90 kilodan 50'ye düşerek çok konuşulmuştu.

    "PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR"

    30 yaşındaki ünlü isim "Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?" sorusuna tepki çeken bir cevap verdi.

    Tuncer, "Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın.

    "BESLE BESLE NEREYE KADAR"

    Aşık olursun, evlenirsin ama yarın öbür gün yine sorun olur bence. İlişki anlamında ben böyle talihsiz olaylar yaşadım. O yüzden bu konuda biraz net düşünüyorum. Olmuyor o ilişki, bir yerde çatırdıyor. Bana para harcamasın kimse ama kendine harcasın. Birlikte yemeğe gittiysek benim gözüme bakmasın. Sinirlerim oynuyor o durumda. (Gülüyor) İlle çok yüksek seviyeden bahsetmiyorum. Herkes, her şeyi kendi bütçesine göre yapar ama hiç olmayınca da olmaz yani. Besle besle nereye kadar!" dedi.

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den tepki çeken açıklama #1

    Mahmut Tuncer in kızı Gizem Tuncer den tepki çeken açıklama #2

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