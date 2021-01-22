Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer'ın yeni hali

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer, diyet ve sporla 40 kilo verdi.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer, zayıfladı.

"LAHMACUNA BAYILIRIM"

Daha önce “Lahmacun ve halaya bayılırım. Bunlar kıroluksa, en az babam kadar kıroyum” açıklamasıyla gündeme gelen Gizem Tuncer, şimdilerde ise fiziksel değişimiyle adından söz ettiriyor.

90 kilodan 50’ye düşen Tuncer, yeni görüntüsüyle şaşırttı. Yepyeni bir görüntüye sahip olan Tuncer, zayıflama sırrını da verdi.

"HER ÖĞÜN YUMURTA YEDİM"

Bir ay boyunca günde üç öğün yumurta yediğini ve her gün 1 saat koştuğunu belirterek Tuncer, ¨Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olmak üzere her öğünde sadece 5 yumurta yiyip bolca spor yaparak son bir ayda 10 kilo verdim¨ diye konuştu.