Mahsun Kırmızıgül'den nostaljik fotoğraf

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz Hülya Avşar ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Sinemacı ve türkücü Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından 1994 yılında çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Kırmızıgül'ün, bir gazino sahnesi için Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'la birlikte poz verdiği kare sosyal medyayı adeta salladı.

"OLAY FOTOĞRAF"

Mahsun Kırmızıgül fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı.

"ÖZCAN BENDEN BETER"

Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahaneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı , müzik yapmayı özledim. "