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    Mahsun Kırmızıgül, çıplak sesle konser verdi

    Çıktığı mekanın ses sisteminin ruhsatı olmadığı gerekçesiyle kapatılması üzerine çıplak sesle konser veren Mahsun Kırmızıgül, “Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar” dedi.
    • 26.06.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 15:21
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    Mahsun Kırmızıgül, çıplak sesle konser verdi

    Mahsum Kırmızıgül, günler öncesinden planlanan konseri için Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak’a gitti.

    53 yaşındaki şarkıcı, sahneye çıktı ve tam şarkılarını seslendirmeye başlayacaktı ki, ender görülen hadiselerden biri yaşandı.

    Mekanın ses sistemi, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

    Çıplak sesle konser

    Duruma tepki gösteren Mahsum Kırımızıgül, bu tür olaylara alışık olduğunu ve kendisinin de sürekli eserlerini canlı okuduğunu belirterek hayranlarının arasında çıplak sesle konser verdi.

    Sevenlerine seslenen Kırmızıgül, “Bu akşam hiçbirinizden ücret alınmayacak, hepiniz bizim misafirimizsiniz.” dedi.

    “Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar”

    16 yıl sonra Bodrum'da ilk kez sahne aldığını söyleyen Mahsun Kırmızıgül, “Bu akşam buraya ben size olan saygımdan dolayı çıkıyorum. Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki en kısa zamanda bu durum çözülür.” diye konuştu.

    Mahsun Kırmızıgül, çıplak sesle konser verdi ViDEO

    Mahsun Kırmızıgül, çıplak sesle konser verdi #1

    Mahsun Kırmızıgül, çıplak sesle konser verdi #2

    Mahsun Kırmızıgül, çıplak sesle konser verdi #3


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