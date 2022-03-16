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    Mahsun Kırmızıgül, eşini aldattı

    Mahsun Kırmızıgül, eşini aldattı

    Evlenince çapkınlığı bıraktığı bilinen Mahsun Kırmızıgül'ün, yasak aşkıyla videosu sosyal medyaya düştü.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 10:41
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    Çapkınlığıyla bir dönem adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, hayatını avukat Ece Binay ile birleştirmişti.

    Mutlu bir evliliği olduğu düşünülen Kırmızıgül cephesinden ihanet haberi geldi. Şarkıcı, oyuncu ve yönetmenin yasak aşkıyla videosu sosyal medyaya düştü.

    YASAK AŞKINA SAÇLARINI OKŞATTI

    Sabah'ta yer alan habere göre; görüntülerde genç kadının, dizine yatan Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görülüyor.

    EVDEN KOVULDU

    52 yaşındaki türkücünün bir süredir ismi öğrenilemeyen genç kadınla yasak aşkını duyan eşinin, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi.

    Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın bir kız çocukları bulunuyor.

    Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşkıyla görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    Mahsun Kırmızıgül, eşini aldattı #1

    Mahsun Kırmızıgül, eşini aldattı #2

    Mahsun Kırmızıgül, eşini aldattı #3

    Mahsun Kırmızıgül, eşini aldattı #4

    Mahsun Kırmızıgül, eşini aldattı #5


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