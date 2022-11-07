Mahsun Kırmızıgül: Oğlumu görünce gözlerim doluyor

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, yeni filminde kendini oynayan oğluyla ilgili konuştu.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Mahsun Kırmızıgül, ‘Prestij Meselesi’ filminin çekimlerinde çok duygulandığını ve gözlerinin dolduğunu açıkladı.

Prestij Meselesi filminin çekimleriyle meşgul olan Mahsun Kırmızıgül önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

"Gözlerim doluyor"

Kırmızıgül, "Filmde Hilmi Abi’yi oynayan Engin ile beni oynayan oğlum Mahmut’u kamera önünde görünce hayat benim için duruyor. Gözlerim doluyor" dedi.

4 milyon TL harcadı

Mahsun Kırmızıgül, 90’ların ünlü ‘Prestij Müzik Ailesi’ni konu ettiği ‘Prestij Meselesi’ filminin çekimleri için döneme damga vuran Unkapanı Plakçılar Çarşısı’ndaki kapalı dükkanları açtırıp 4 milyon TL’lik bir maliyetle o yıllara uygun şekilde restore ettirdi.