Mahsun Kırmızıgül, tarzını eleştirenlere cevap verdi Konserine şort ve ceketle çıktığı için sosyal medyada gündem olan Mahsun Kırmızıgül eleştirilere cevap verdi.

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ensonhaber.com

Yoğun bir konser maratonu bulunan Mahsun Kırmızıgül, Bodrum'da sahne almıştı. Ünlü şarkıcı, bu konserinde ilk kez farklı bir tarzla sahneye çıkmıştı.

Şort giyen şarkıcı, konser sonrası hayranlarının ısrarıyla sahneye çıktığını, sevenlerine böyle bir saygısızlık yapmadığını söyledi.

"Siz beni yaktınız"

Gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından konser sonrası sahneye şortla çıktığı için seyircilerden "Siz beni yaktınız. Şimdi 'sahneye şortla çıkmış' diyecekler" dediği anı paylaşan Kırmızıgül, eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:

"Günlük kıyafetlerim"

"Sosyal medyada yaklaşık bir ay önce sahnede şort giymemle ilgili şimdilerde eleştiriler yapılıyor. Olay şöyle oldu. Bodrum sahnesinde program bitince sahneden indim ve üstümdeki sahne kostümlerimi günlük giydiğim kıyafetlerle değiştirdim."

"Ceketi son anda giydim"

Yaklaşık 8-10 dakika sonra kulisin arka kapısından çıkarken, mekanı hıncahınç dolduran değerli dinleyicilerim bir daha çıkmam için ortalığı adeta yıktığını gördüm. Seyircinin beni tekrar sahneye çağırdığını duyar duymaz, üstüme bir ceketi son anda giyerek tekrar sahneye çıkmak zorunda kaldım.

Dinleyicilerden de giydiğim kıyafetimden dolayı özür diledim. Şunu bilmenizi istiyorum. Ben dinleyenlerime, beni seven canlarıma sanat hayatım boyunca bir kez olsun saygısızlık yapmadım. İddia ediyorum benim kadar dinleyicilerine daha saygılı bir sanatçı yok bu alemde. Bu da böyle biline."