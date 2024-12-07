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Haber Merkezi

Mahsun Kırmızıgül'ün zor günü...

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, dün annesini Faike Arık'ın ölüm haberiyle sarsıldı.

99 yaşındaki Faike Arık'ın alzheimer hastası olduğu ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu biliniyordu.

Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi.

CENAZE NAMAZINDA İLGİNÇ ANLAR

Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin cenazesine gelen bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirmek istedi. Israrla Mahsun Kırmızıgül ile selfie çektirmeye çalışanlar, herkesi şaşırttı.

Üzüntülü olan ve yürümekte zorlandığı görülen Kırmızıgül ise bazı vatandaşların fotoğraf istekleri karşısında ne yapacağını bilemedi.

GÖREN "PES" DEDİ

Duyarlı vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan fotoğraf tutkunları, ısrarlı tutumları ile “pes artık” dedirtti.