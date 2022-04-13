Mahsun Kırmızıgül'ün boşandığı eşi Ece Binay açıklama yaptı

Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına cevap verdi.

Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada bitti.

Kırmızıgül: Çok çabaladık

Kırmızıgül, "Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Fikir ayrılıkları sonucunda ayrılmaya karar verdik" dedi. İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise şöyle konuştu: "Boşanma davası açmıştım sonuçlandı ve boşandık."

"2 ya da 3 ay Türkiye'den ayrıldım"

Bu gelişmelerin ardından Ece Binay, Instagram'da yeni bir açıklama yaptı.Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren Ece Binay, kızı Lavin ile uzun süredir Amerika'da yaşadığı iddiasına cevap verdi:

"2 ay Türkiye'de değildim"

"İddia edilen; evliliğimizin iki yıldır zaten bitmiş olduğu, iki senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız, benim iki yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir. Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir.

Sadece son bir yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşum; sahip olduğumuz Green Card'la ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımıza ana sınıfı eğitimi de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdır. Yine bu son bir yıl içerisinde kızımla birlikte Türkiye'den uzak kaldığımız süreler en fazla iki ya da üç ayı geçmemiştir ve bu bir yılı sürekli olarak Türkiye-Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir.

"Fikir ayrılığımız yoktu"

Boşanmaya kadar da evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir. Amerika'da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır."

Geçtiğimiz haftalarda Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kızla görüntüleri çıkmıştı. Ece Binay'ın ihanete uğradığı için boşandığı biliniyor.





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