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    Mahsun Kırmızıgül'ün eşi soyadını sildi

    Ece Binay, eşi Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla samimi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Instagram hesabından "Kırmızıgül" soyadını sildi.
    • 31.03.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:08
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    Mahsun Kırmızıgül'ün eşi soyadını sildi

    Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ü eşi avukat Ece Binay affetmiyor.

    Genç bir kadınla görüntülerinin çıkmasına rağmen konuyla ilgili açıklamaya yapmayan çiftten yeni hamle geldi.

    KIRMIZIGÜL İSMİNİ KALDIRDI

    Sosyal medya hesabını gizli olarak kullanan ve sadece tanıdığı isimlerin takip isteğini kabul eden avukat Ece Binay, Instagram hesabındaki "Kırmızıgül" soyadını sildi. Binay'ın bu hamlesi ise akıllara ayrılık iddiasını getirdi.

    Magazin gündemine düşen videoda Mahsun Kırmızıgül'ün, bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülmüştü.

    Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da basına sızmıştı.

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi soyadını sildi #1

    Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşkıyla görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi soyadını sildi #2

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi soyadını sildi #3

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi soyadını sildi #4

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi soyadını sildi #5

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi soyadını sildi #6


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