Mahsun Kırmızıgül'ün kızının son hali

Mahsun Kırmızıgül'ün boşanınca velayeti anneye verilen kızı uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.

Eşini aldattığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği 10 dakikada bitirimişti. Bir kadınla fotoğrafları ifşa olan Kırmızıgül'ün kızının velayeti annede kaldı.

Sinemaya gittiler

Kırmızıgül, ara tatilde kızı Lavin'la zaman geçirdi. Sinemaya giden baba-kız daha sonra evlerinin yolunu tuttu. Uzun zaman sonra görüntülenen 5 yaşındaki Lavin'n büyümüş hali gözlerden kaçmadı.

"Türkiye'den 2 ay gittim"

Kızı Lavin ile uzun süredir Amerika’da yaşadığı ve evliliğin bu yüzden bittiği iddia edilen Ece Binay, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozmuştu. Binay, “Türkiye’den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir” dedi.