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    Mahsun Kırmızıgül'ün kızının son hali

    Mahsun Kırmızıgül'ün boşanınca velayeti anneye verilen kızı uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.
    • 18.04.2022 - 07:30
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 07:43
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    Mahsun Kırmızıgül'ün kızının son hali

    Eşini aldattığı iddia edilen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği 10 dakikada bitirimişti. Bir kadınla fotoğrafları ifşa olan Kırmızıgül'ün kızının velayeti annede kaldı.

    Sinemaya gittiler

    Kırmızıgül, ara tatilde kızı Lavin'la zaman geçirdi. Sinemaya giden baba-kız daha sonra evlerinin yolunu tuttu.  Uzun zaman sonra görüntülenen 5 yaşındaki Lavin'n büyümüş hali gözlerden kaçmadı.

    "Türkiye'den 2 ay gittim"

    Kızı Lavin ile uzun süredir Amerika’da yaşadığı ve evliliğin bu yüzden bittiği iddia edilen Ece Binay, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozmuştu. Binay, “Türkiye’den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir” dedi.

    Mahsun Kırmızıgül ün kızının son hali #1

    Mahsun Kırmızıgül ün kızının son hali #2


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