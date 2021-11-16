Mahsun Kırmızıgül'ün yeni yıl ücreti

16 yıl sonra müzik piyasasına geri dönme kararı alan Mahsun Kırmızıgül, tek konserden 5 milyon lira kazanacak.

Yaptığı filmler gişede çakılınca maddi olarak büyük kayıplar yaşayan Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra sahnelere dönme kararı aldı.

Yaklaşık 2 yıldır yeni albümü için çalışan Mahsun Kırmızıgül, zaman zaman hayranları için albümüyle ilgili paylaşımlar da yapıyor.

YILBAŞINDA TEK KONSER 5 MİLYON LİRA

Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı programını da yaptı.

Show TV ile anlaşan Kırmızıgül, tek konser için 5 milyon liralık bir anlaşma yaptı.

Twitter'dan haberi duyuran Kırmızıgül, "Sevgili dostlar, yaklaşık iki yıldır emek verdiğimiz albüm çalışmasının sonuna geldik. Perşembe günü sizlere yeni albümün ne zaman çıkacağını, içinde kaç eserin yer alacağını, albümün ismini paylaşacağız" diye yazdı.