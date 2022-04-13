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    Mako Komuro, müzede ücretsiz çalışıyor

    Bir dönem Japonya Prensesi olarak anılan Mako'nun, sanat müzesinde gönüllü görev yaptığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 14:28
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    Mako Komuro, müzede ücretsiz çalışıyor

    Erkek arkadaşı Komuro Kei ile evlenerek kraliyet statüsünden vazgeçen Japon Prenses Mako, ABD'nin New York kentine yerleşti.

    Burada "sıradan" bir hayat yaşamaya başlayan Mako, birçok kez objektiflere yansıdı.

    Sanat müzesinde para almadan görev yapıyor

    Eski Japon Prensesi hakkında çıkan son haberlere göre; Mako, New York'a taşındıktan sonra vaktini Manhattan'daki Metropolitan Sanat Müzesi'nde harcıyor.

    Vanity Fair'in konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberde, Mako'nun müzede ücret almadan çalıştığı ve müzenin Asya Sanatı departmanına yardımcı olduğu kaydedildi.

    "Mako nitelikli birisi"

    Müzedeki sanat eserleriyle ilgilinen ve araştırmalar yaptığı belirtilen Mako hakkında eski bir müze müdürü, "Kendisi nitelikli ve muhtemelen koleksiyondaki parçaları ele alıyor." dedi.

    Kültürel miras eğitimi aldı

    Mako, Tokyo'da sanat ve kültürel miras üzerine lisans eğitimi aldı. Ayrıca, 2016'da İngiltere'de Leicester Üniversitesi'nde müze çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı.

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