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    Makyajsız Berrak Tüzünataç

    Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına Berrak Tüzünataç da uydu.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 07:46
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    Makyajsız Berrak Tüzünataç

    Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan Ali Yörenç ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu yayınladığı fotoğrafla doğallığını gözler önüne serdi.

    "NEŞELİ BİR GÜN"

    Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tüzünataç, makyajsız ve filtresiz çekilen karesini Instagram'dan yayınladı.

    36 yaşındaki ünlü oyuncu paylaşımına, "Neşeli bir gün oluyor" notunu düştü.

    Makyajsız Berrak Tüzünataç #1

    Makyajsız Berrak Tüzünataç #2

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