Manavgat'a desteğe giden Yusuf Güney'e gözaltı

Orman memurları ile yaşadığı tartışma sırasında tabancayla havaya sıkan şarkıcı Yusuf Güney, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, karakolluk oldu.

Yardım niyetiyle dün gece saatlerinde Çardak Mahallesi Balamut mevkisine giden Güney, yangın için mücadele veren orman memurlarına zor anlar yaşattı.

Güney, istediği yerlere müdahale edilmediği gerekçesiyle memurlarla tartışma yaşadı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Memurların üzerine yürüyerek tartışmayı alevlendiren Güney'in, daha sonra yanında bulundurduğu tabanca ile havaya ateş ettiği öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay üzerine şarkıcıya, bölgedeki jandarma ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Güney'in, karakoldaki sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan dün gazetecilere açıklama yapan Güney, “Yangının mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur.” ifadelerine yer vermişti.

Yusuf Güney yangın bölgesinde