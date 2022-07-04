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    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir'de düğün yaptı

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir'de düğün yaptı

    Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan, Danimarka’nın başkenti Kopenhag'ta evlendiği Sara Arfaoui Gündoğan ile memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dünya evine girdi.
    • 04.07.2022 - 00:27
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 00:37
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    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı.

    Birçok yetkili ve ilçe sakini katıldı

    Düğün törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcı Yasin Sagay, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile ilçe sakinleri katıldı.

    Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Balıkesir'de düğün yaptı - VİDEO

    Gelin ve damat, alkışlar eşliğinde dans etti

    DHA'nın haberine göre; düğün alanına gelen Sara ve İlkay Gündoğan çifti ilk danslarını gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı törene gelen çift, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak dans etti.

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #1

    Kına ve düğün birlikte yapıldı

    Dursunbey’in yöresel kına elbisesini giyen Sara Arfaoui için kına gecesi düzenlendi. Düğün programı oyun havaları ve dans gösterileri ile devam etti.

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #2

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #3

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #4

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #5

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #6

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #7

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #8

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #9

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #10

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #11

    Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan, Sara Arfaoui ile Balıkesir de düğün yaptı #12


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