Manken Çağla Şıkel'in muhteşem evi: 9 odası var Sunucu ve manken Çağla Şıkel’in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villası göz kamaştırdı.

ensonhaber.com

Meditasyon gruplarından biri tarafından gerçekleştirilen, ‘karanlık inziva’ adını verdikleri deneyimi ile büyük ilgi çeken Çağla Şıkel, gündemden düşmüyor.

Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra aşk orucuna giren ve hayatına kimseyi almayan ünlü model kural bozmuş, avukat Nail Gönenli ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen ünlü ismin bu ilişkisi de hüsranla bitti.

4.5 milyon

4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, şimdi de lüks eviyle gündem oldu.

9 odalı lüks villa

Sosyal medyadan sık sık fotoğraf ve video yayınlayan Çağla Şıkel'in iki oğlu ile yaşadığı 9 odalı lüks villası da hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Son olarak evinin manzarasını takipçileriyle paylaşan Şıkel'e yorum yağdı.