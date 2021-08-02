Şenay Akay ve Tarık Soner evlendi

Şenay Akay ve Tarık Soner evlendi

Ünlü manken Şenay Akay, Tarık Soner ile bir ömür boyu mutluluğa “evet” dedi.

Manken Şenay Akay, iş insanı Tarık Soner ile hayatını birleştirdi. Yeniköy’deki Kaşıbeyaz Bosphorus’ta gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı.

Aile arasında gerçekleştirilen nikahta ünlü manken, Pınar Bent imzalı gelinliğiyle göz kamaştırdı.

İLK EVLİLİĞİ 1,5 YIL SÜRMÜŞTÜ

Şenay Akay, ilk evliliğini Buğra Özçetin ile yapmış ve 2006 yılında ihanete uğradığı için boşanmıştı. Çift, 1,5 yıl evli kalmıştı.