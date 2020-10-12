Margaret Nolan hayatını kaybetti

1943 yılında Londra'da dünyaya gözlerini açan oyuncudan ölüm haberi geldi.

İngiliz oyuncu Margaret Nolan, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Nolan, 1964 yapımı Goldfinger (Altın Parmak) ve A Hard Day's Night (Zor Bir Günün Gecesi) adlı filmlerdeki rolleriyle tanındı.

Goldfinger, İngiliz yapımı macera ve casusluk filmi olarak biliniyor. Nolan, filmde James Bond'un masajcısı rolündeki Dink karakterini canlandırdı.

GOLDFINGER İLE TANINAN MARGARET NOLAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Oyuncunun ölüm haberini, oğlu Oscar Deeks verdi. Direktör Edgar Wright da Nolan'ın ölüm haberini doğruladı.

MARGARET NOLAN KİMDİR

Oyuncu Margaret Nolan, 29 Ekim 1943'te İngiliz bir anne ve İrlandalı bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Londra'da büyüyen Nolan, İngiliz oyun yazarı Tom Kempinski ile 1967 yılında dünyaevine girdi. İki erkek çocuğa sahip olan çift, 1972 yılında boşanma kararı aldı.

Nolan, kariyerine model olarak başladı. Çok sayıda televizyon gösterisi, tiyatro ve filmde rol alan oyuncu, James Bond'un yer aldığı Goldfinger yapımı ile tanındı.